Янина Соколова прокомментировала обвинения в домогательствах в адрес Владимира Талашко

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова прокомментировала обвинения в домогательствах в адрес преподавателя университета им. Карпенко-Карого Владимира Талашко.

В Facebook Янина опубликовала пост, в котором поддержала девушек, что рассказали свои истории о домогательствах со стороны преподавателя.

Соколова подчеркнула, что также была студенткой и выпускницей университета имени Карпенко-Карого и заявила, что Талашко там не один такой.

— Мне трудно представить, что чувствует молодая девушка, которая приехала из Золотоноши или Пятихатки в Киев учиться, в тот момент, когда метр сцены, от которого зависит твое будущее в профессии, щупает ее тело и лезет к ней в юбку, сопровождая это поцелуями, которые он осуществляет своими народно-артистическими губами, — написала Янина.

Журналистка призналась, что к ней тоже проявлял интерес преподаватель ВУЗа, однако не уточнила его фамилии.

— Талашко там не один такой. Когда я поступала в ВУЗ один из педагогов проявлял ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки, — сказала Янина.

Она подчеркнула, что категорически давала отворот метрам, однако в памяти это осталось, а также отложило отпечаток на дальнейшую жизнь.

Кроме того, Соколова обратилась к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с просьбой обратить внимание на происходящее в университете.

Ткаченко отреагировал на пост Янины и сказал, что Минкульт инициирует служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов.

— Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в художественной сфере. Реагировать обязательно — от служебных расследований до привлечения к ответственности, — написал министр культуры и информационной политики.

75-летнего звезду фильма В бой идут одни старики и преподавателя кафедры режиссуры телевидения Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

Сценарист Богдан Панкрухин собрал истории девушек, которые стали жертвами актера и опубликовал их в Facebook.

В эксклюзивом комментарии Фактам ICTV Владимир Талашко отрицает все обвинения в его адрес. Народный артист Украины сказал, что помогал студентам со вступлением, но все было в пределах приемных требований.

Фото: Янина Соколова