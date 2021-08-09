16-летняя дочь Оли Поляковой Маша показалась на фото в необычном образе — с крестом на лбу, а на коленях у нее молодой парень с кровью изо рта. Необычное фото девушка опубликовала в Instagram.

Юная певица предстала перед поклонниками в белой рубашке, черном длинном платье в пол, с распущенными волосами и крестом на лбу. Она дополнила образ макияжем с темной помадой на губах. На коленях у девушки лежит парень в раскрытом пиджаке, а изо рта у него течет кровь.

— Посмотрите какую классную фотку сделала. Хотите еще фоток в этом образе? — поинтересовалась Маша.

Необычный образ девушки понравился далеко не всем.

Публичную жизнь явно начала не с того! Больше, видимо, привлечь публику нечем.

Мальчик красивый, а вот Маша так себе…

Какая ерунда. Круто только для малолеток. Если тебя только такая аудитория устраивает — дерзай дальше…

Маша Полякова — дочь известной певицы Оли Поляковой. Девушка пошла по стопам мамы, и пробует себя в образе певицы. Маша — участница рок-группы Швы, и совсем недавно они дали свой первый концерт. После выступления в их сторону посыпался шквал критики, но Оля Полякова поддержала свою дочь, посоветовав не слушать других.

Мария во время выступления исполнила несколько авторских песен, текст некоторых был с бранными словами.

Репертуар группы не понравился пользователям сети, и они выразили свое недовольство.

Источник: Маша Полякова