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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Отец гордился бы тобой: дочь Пола Уокера выходит замуж

Мідоу Вокер виходить заміж

Дочь погибшего в ДТП голливудского актера Пола Уокера Мидоу выходит замуж.

22-летняя девушка поделилась радостной новостью в Instagram. Она опубликовала короткое видео, на котором продемонстрировала кольцо, которое ей подарил на обручении бойфренд, актер Луи Торнтон-Аллан.

В кадре Мидоу предстала в бассейне и поднесла руку к лицу, таким образом показав кольцо.

Видеоролик девушка подписала лаконично, поставив эмодзи в виде сердец.

Свои отношения Мидоу и Луи долгое время не афишировали. Публично они подтвердили роман лишь в июле 2021 года.

Тогда Тортон-Аллан впервые опубликовал снимок с возлюбленной, назвав ее лучшим другом.

Новость о помолвке Мидоу стала неожиданностью для ее подписчиков, поскольку девушка не афиширует личную жизнь.

  • Честно говоря, это лучшая новость десятилетия.
  • Неожиданно, поздравляю!
  • Помолвлена? Поздравляю!
  • Ты такая прекрасная, как и твой отец. Будь счастлива.
  • Рано еще замуж, только 22 …
  • Думаю, что твой папа был бы рад.
  • Поздравляю! Твой отец гордился бы тобой, — пишут подписчики Мидоу.

Сейчас Мидоу Уокер строит модельную карьеру и, судя по всему, успешную. В 2021 году она появилась на обложке модного журнала Pop.

Отец Мидоу Пол Уокер погиб в ДТП в ноябре 2013 года, когда ей было всего 15 лет. Он был звездой серии фильмов Форсаж. Умер в возрасте 40 лет.

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Фото: Мидоу Уокер

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