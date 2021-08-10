Дочь погибшего в ДТП голливудского актера Пола Уокера Мидоу выходит замуж.

22-летняя девушка поделилась радостной новостью в Instagram. Она опубликовала короткое видео, на котором продемонстрировала кольцо, которое ей подарил на обручении бойфренд, актер Луи Торнтон-Аллан.

В кадре Мидоу предстала в бассейне и поднесла руку к лицу, таким образом показав кольцо.

Видеоролик девушка подписала лаконично, поставив эмодзи в виде сердец.

Свои отношения Мидоу и Луи долгое время не афишировали. Публично они подтвердили роман лишь в июле 2021 года.

Тогда Тортон-Аллан впервые опубликовал снимок с возлюбленной, назвав ее лучшим другом.

Новость о помолвке Мидоу стала неожиданностью для ее подписчиков, поскольку девушка не афиширует личную жизнь.

Честно говоря, это лучшая новость десятилетия.

Неожиданно, поздравляю!

Помолвлена? Поздравляю!

Ты такая прекрасная, как и твой отец. Будь счастлива.

Рано еще замуж, только 22 …

Думаю, что твой папа был бы рад.

Поздравляю! Твой отец гордился бы тобой, — пишут подписчики Мидоу.

Сейчас Мидоу Уокер строит модельную карьеру и, судя по всему, успешную. В 2021 году она появилась на обложке модного журнала Pop.

Отец Мидоу Пол Уокер погиб в ДТП в ноябре 2013 года, когда ей было всего 15 лет. Он был звездой серии фильмов Форсаж. Умер в возрасте 40 лет.

Фото: Мидоу Уокер