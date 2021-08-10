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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Леся Никитюк в обтягивающем платье ждет Криштиану Роналду

Леся Нікітюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила поклонников своим образом, который подобрала для встречи с известным футболистом.

Леся Никитюк опубликовала серию снимков и рассказала о своем новом путешествии. Звезда отправилась на остров Мадейра (Португалия).

На фото телеведущая позирует на фоне океана и гор. В кадре Леся предстала в обтягивающем ярко-зеленом платье с разрезом и ярко-выраженным декольте. Волосы Никитюк собрала в пучок, завязав их стильной резинкой в тон своего наряда.

Кроме того, телеведущая пошутила, что прилетела на остров для встречи с культовым футболистом.

— Как только узнала, что Криштиану Роналду днями будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду, — пошутила телеведущая.

Подписчики поддержали юмор Леси, однако некоторых больше интересовал размер платья. Самые внимательные заметили, что такой же наряд есть у телеведущей Лилии Ребрик.

  • Криштиану Роналду, как только узнал, что там будет Леся, прилетел в Мексику.
  • Это он должен ждать тебя и радоваться, что увидит.
  • А из платьица груди выпадают. Не по размеру.
  • Надеемся, что Роналду успел приобрести похожий образ.
  • Очень красивое платье, тебе идет.
  • Леся сердцеедка.
  • Хороший жених. Это даже лучше, чем капитан дальнего плаванья. И свекровь будет далеко.
  • Леся, нечего ждать, нужно действовать.
  • Платье как у Лилии Ребрик. Даже резинка на волосах такая.
  • Извините за нескромность, грудь не болит?
  • Она приехала, потому что знает, что я тут. Роналду это прикрытие, — пишут поклонники телеведущей.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк попала в тройку самых влиятельных людей Instagram. Кроме того, изначально телеведущая занимала второе место — сразу после президента Владимира Зеленского. 

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Фото: Леся Никитюк

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