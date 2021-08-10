Украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила поклонников своим образом, который подобрала для встречи с известным футболистом.
Леся Никитюк опубликовала серию снимков и рассказала о своем новом путешествии. Звезда отправилась на остров Мадейра (Португалия).
На фото телеведущая позирует на фоне океана и гор. В кадре Леся предстала в обтягивающем ярко-зеленом платье с разрезом и ярко-выраженным декольте. Волосы Никитюк собрала в пучок, завязав их стильной резинкой в тон своего наряда.
Кроме того, телеведущая пошутила, что прилетела на остров для встречи с культовым футболистом.
— Как только узнала, что Криштиану Роналду днями будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду, — пошутила телеведущая.
Подписчики поддержали юмор Леси, однако некоторых больше интересовал размер платья. Самые внимательные заметили, что такой же наряд есть у телеведущей Лилии Ребрик.
- Криштиану Роналду, как только узнал, что там будет Леся, прилетел в Мексику.
- Это он должен ждать тебя и радоваться, что увидит.
- А из платьица груди выпадают. Не по размеру.
- Надеемся, что Роналду успел приобрести похожий образ.
- Очень красивое платье, тебе идет.
- Леся сердцеедка.
- Хороший жених. Это даже лучше, чем капитан дальнего плаванья. И свекровь будет далеко.
- Леся, нечего ждать, нужно действовать.
- Платье как у Лилии Ребрик. Даже резинка на волосах такая.
- Извините за нескромность, грудь не болит?
- Она приехала, потому что знает, что я тут. Роналду это прикрытие, — пишут поклонники телеведущей.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк попала в тройку самых влиятельных людей Instagram. Кроме того, изначально телеведущая занимала второе место — сразу после президента Владимира Зеленского.
Фото: Леся Никитюк