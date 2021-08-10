Украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила поклонников своим образом, который подобрала для встречи с известным футболистом.

Леся Никитюк опубликовала серию снимков и рассказала о своем новом путешествии. Звезда отправилась на остров Мадейра (Португалия).

На фото телеведущая позирует на фоне океана и гор. В кадре Леся предстала в обтягивающем ярко-зеленом платье с разрезом и ярко-выраженным декольте. Волосы Никитюк собрала в пучок, завязав их стильной резинкой в тон своего наряда.

Кроме того, телеведущая пошутила, что прилетела на остров для встречи с культовым футболистом.

— Как только узнала, что Криштиану Роналду днями будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду, — пошутила телеведущая.

Подписчики поддержали юмор Леси, однако некоторых больше интересовал размер платья. Самые внимательные заметили, что такой же наряд есть у телеведущей Лилии Ребрик.

Криштиану Роналду, как только узнал, что там будет Леся, прилетел в Мексику.

Это он должен ждать тебя и радоваться, что увидит.

А из платьица груди выпадают. Не по размеру.

Надеемся, что Роналду успел приобрести похожий образ.

Очень красивое платье, тебе идет.

Леся сердцеедка.

Хороший жених. Это даже лучше, чем капитан дальнего плаванья. И свекровь будет далеко.

Леся, нечего ждать, нужно действовать.

Платье как у Лилии Ребрик. Даже резинка на волосах такая.

Извините за нескромность, грудь не болит?

Она приехала, потому что знает, что я тут. Роналду это прикрытие, — пишут поклонники телеведущей.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк попала в тройку самых влиятельных людей Instagram. Кроме того, изначально телеведущая занимала второе место — сразу после президента Владимира Зеленского.

Фото: Леся Никитюк