Украинская певица и ведущая бэкстейдж-шоу Україна має талант на СТБ Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала о работе за кулисами шоу и подготовке к переезду в Америку.

Jerry Heil стала ведущей бэкстейдж-шоу Україна має талант на телеканале СТБ. Это совершенно новый опыт для артистки, поскольку через нее проходят все участники, и только она знает, что по-настоящему они испытывают перед выходом на сцену.

Jerry Heil призналась, что в роли ведущей чувствует себя привилегированной, ведь одной из первых слышит жизненные истории участников.

— Жюри и зрители в зале даже не подозревают, какая история есть у каждого из наших участников. И узнают они ее, лишь увидев эфир по телевизору. Я же узнаю наших участников со всех сторон: их личную жизненную историю, талант и то, как они к этому пришли. Когда у тебя есть общая картинка о человеке, ты понимаешь, через что прошел этот участник, чтобы выступить на сцене легендарного талант-шоу Україна має талант и продемонстрировать свой талант звездным судьями и всей Украине, — рассказывает певица.

Jerry Heil признается, что ранее в роли зрителя все происходящее на экране воспринимала иначе.

— Некоторые зрители придерживаются мнения, что все проекты превратились в шоу человеческих историй, и уже неважно, как выступил человек — важнее поплакать… Однако узнавать истории людей — очень важно, поскольку все они — настоящие, живые и непридуманные. Мы должны помнить, что люди проходят нелегкий путь подготовки и преодоления сомнений и страха, чтобы выступить на сцене Україна має талант. Это меня восхищает, — сказала Яна.

В апреле стало известно, что Jerry Heil собирается переезжать в Америку. Точную дату она пока не разглашает, поскольку сама ее не знает.

Девушка признается, что очень переживает, так как ее ждет новая страна и окружение, к тому же в США она будет совсем одна.

— Я очень переживаю. Пытаюсь себя погрузить в это состояние и представить, что уже отправляюсь туда, чтобы понять, насколько сильно я волнуюсь. Я буду там абсолютно одна. Если говорить о выходе из зоны комфорта, то это просто вылет из нее, — призналась Jerry Heil.

Также Яна рассказала, что планирует выпустить свою линию одежды с украинским орнаментом. Сейчас эта идея находится на стадии обсуждения концепции.

— Мы хотим с моим тренером сделать несколько проектов — треки для тренировок и спортивную форму с украинским орнаментом. Мне кажется, что такого никто не делал, — рассказала артистка.

Ранее Jerry Heil назвала топ песен независимой Украины. Среди исполнителей оказались Дмитрий Монатик и сама певица. Кроме того, она поделилась, с кем бы хотела спеть в дуэте.

Фото: Jerry Heil