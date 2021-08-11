Alyona Alyona пришла отмывать Софийскую площадь после дрифта

Украинская исполнительница Alyona Alyona, которая попала к скандалу накануне из-за дрифт на Софийской площади, решила искупить свою вину.

Alyona Alyona вместе с представителями своей команды устроила акцию с уборкой на площади. Также она отметила, что хочет, чтобы компания RedBull понесла ответственность.

— Нас очень сильно дезинформировали. Мы хотели бы вместе с ними сплотиться. Чтобы не только я и члены моей команды пришли убирать последствия, но и они, — отметила Alyona Alyona.

Исполнительница убеждена, что должны прийти сами представители компании, а не сотрудники клининговой компании.

По ее словам, она доверилась организаторам. Более того, еще больше ее убедила подготовка к съемкам, мол, все было на месте: ограда, полиция, охрана, которая не пускала людей на площадь, где ездят авто.

11 августа Alyona Alyona выпустила новый сингл и видео на него. Однако в комментариях под видео пользователи начали лишь хейтить артистку за дрифт на Софийской площади.

— Мы хотели остановить этот хейт, который непонятно откуда взялся. Люди, которые не разобрались в ситуации, не являются моими подписчиками, просто пришли ко мне, чтобы оставить эту грязь, — отметила исполнительница.

Дрифт на Софийской площади

В Киеве на Софийской площади два автомобиля устроили дрифт. Они резво ездили вокруг памятника Хмельницкому. Авто Red Bull, скорее всего, принимали участие в неком промо. Также там была замечена популярная исполнительница Alyona Alyona.

В КГГА заявили, что они не давали разрешения на съемку. В полиции открыли уголовное производство.

Впоследствии Alyona Alyona записала обращение, в котором всю ответственность возложила на организаторов. Однако у многих киевлян такая позиция вызвала еще большее недовольство.

Компания Red Bull обратилась к киевлянам с извинениями, отметив, что они не придерживались всех правил, поэтому очень жалеют.