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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Сумасшедшая мотивация: Ани Лорак похвасталась идеальным прессом

Ані Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая работает и проживает в России, поразила фанатов своей фигурой. Кроме того, исполнительница анонсировала выход нового альбома.

Ани Лорак опубликовала фотографию, на которой запечатлена на фоне студии. В кадре звезда предстала в рваных джинсах и черном топе. Волосы артистка собрала в высокий хвост.

Под публикацией певица объявила о выходе нового альбома, однако точной даты не назвала.

— Сегодня мы стали на шаг ближе к релизу долгожданного альбома. Снимали Cover Story, получилось — просто огонь. Скоро все увидите сами, — заинтриговала исполнительница.

Подписчики 42-летней Ани Лорак обрадовались такой новости, но и не оставили без внимания ее рельефный пресс.

  • Глядя на вас хочется становиться лучше.
  • Фигура огонь.
  • Какой пресс.
  • У вас такая фигура! Смотрю и не могу глаз оторвать.
  • Глядя на такие фото хочется стать на шаг ближе к идеальной фигуре. Сумасшедшая мотивация.
  • Не налюбоваться на вас. С хвостом очень хорошо. Пресс огонь.
  • Какая вы красивая, — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак приедет с концертом в Украину впервые за семь лет. Выступление певицы запланировано в одесском клубе Itaka 16 и 17 августа в 21.00.

Свой последний концерт в Украине Ани Лорак дала в 2014 году. Тогда выступление звезды сопровождалось массовыми беспорядками и драками, поскольку  во время Революции Достоинства и войны на Востоке украинская артистка ездила в РФ с концертами и получала там награды.

Фото: Ани Лорак

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