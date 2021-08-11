Украинская певица Ани Лорак, которая работает и проживает в России, поразила фанатов своей фигурой. Кроме того, исполнительница анонсировала выход нового альбома.

Ани Лорак опубликовала фотографию, на которой запечатлена на фоне студии. В кадре звезда предстала в рваных джинсах и черном топе. Волосы артистка собрала в высокий хвост.

Под публикацией певица объявила о выходе нового альбома, однако точной даты не назвала.

— Сегодня мы стали на шаг ближе к релизу долгожданного альбома. Снимали Cover Story, получилось — просто огонь. Скоро все увидите сами, — заинтриговала исполнительница.

Подписчики 42-летней Ани Лорак обрадовались такой новости, но и не оставили без внимания ее рельефный пресс.

Глядя на вас хочется становиться лучше.

Фигура огонь.

Какой пресс.

У вас такая фигура! Смотрю и не могу глаз оторвать.

Глядя на такие фото хочется стать на шаг ближе к идеальной фигуре. Сумасшедшая мотивация.

Не налюбоваться на вас. С хвостом очень хорошо. Пресс огонь.

Какая вы красивая, — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак приедет с концертом в Украину впервые за семь лет. Выступление певицы запланировано в одесском клубе Itaka 16 и 17 августа в 21.00.

Свой последний концерт в Украине Ани Лорак дала в 2014 году. Тогда выступление звезды сопровождалось массовыми беспорядками и драками, поскольку во время Революции Достоинства и войны на Востоке украинская артистка ездила в РФ с концертами и получала там награды.

Фото: Ани Лорак