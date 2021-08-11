Американская актриса Хэлли Берри сломала два ребра во время съемки фильма В синяках от Netflix. Знаменитость призналась, что ей пришлось работать с серьезной травмой. Об этом она рассказала Entertainment Weekly.

54-летняя голливудская звезда взяла на себя главную роль бойца ММА Джеки Джастис, которая после резкого спада в карьере решила взять себя в руки для последнего боя на ринге. Знаменитость также выступила в роли режиссера кинокартины.

Берри сказала, что получила травму в первый день съемок.

Хореограф поединков и координатор трюков Эрик Браун уверяет, что травма очень серьезная.

— Это была сумасшедшая травма, но Берри продолжала участвовать в съемках. Я работал с множеством актеров, и почти ни у кого из них нет такой рабочей этики, — поделился наблюдением Браун.

Это далеко не первая травма Берри на съемках — во время игры в фильме Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум, она также сломала ребра.

— Я рассказала об этом директору, и после переговоров со страховой компанией съемочной группе пришлось отложить работу на несколько месяцев, — вспоминает актриса.

Режиссерский дебют Берри В синяках состоится на Netflix 24 ноября, а премьера фильма была в сентябре прошлого года на Международном кинофестивале в Торонто в 2020 году. Актриса и продюсер признались, что она напрасно боялась режиссировать свой первый полнометражный фильм.

Источник: Entertainment Weekly