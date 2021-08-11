Солистка группы KAZKA Александра Зарецкая рассказала, как бросила учебу в юридическом университете и похудела на 25 килограммов.

В интервью программе Экзамен певица призналась, что четыре года училась в Харькове. Но девушка чувствовала себя несчастливой, поскольку в будущем не хотела быть юристом.

Поэтому Александра Зарецкая собрала рюкзак и переехала в Одессу для того, чтобы изменить свою жизнь.

Звезда призналась, что в тот период она похудела на 25 килограммов из-за молодежного образа жизни и постоянных вечеринок.

— Мы почти там не ели. Кстати, я там очень похудела. Килограммов на 25, наверное. Потому что очень много гуляли, мы с утра до ночи тусовались повсюду. Это был классный опыт, я вспоминаю это с таким теплом. Это беспечность и максимальная свобода, — рассказала Зарецкая.

Тогда Александра не работала, а финансово ей помогала бабушка.

Когда родители приезжали к девушке, то были шокированы условиями, в которых живет их дочь.

Почти ничего не ела: солистка группы KAZKA показала похудевшее на 25 кг тело / 2 фотографии

Ранее Александра Зарецкая назвала себя квиром, а также добавила, что положительно относится к ЛГБТ-сообществам.

Солистка группы KAZKA объяснила, что квир-люди — это люди, которые немного нестандартны во всех областях нашей культуры.

Фото: KAZKA