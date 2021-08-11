К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят новый сезон легендарного проекта Україна має талант. Его звездными судьями стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Как заявлял телеканал СТБ, в составе звездного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Одной из приглашенных звездных судей кастинга стала украинская телеведущая Маша Ефросинина.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Маша Ефросинина поделилась, что испытывала, оценивая выступления участников шоу Україна має талант.

— Реинкарнация телешоу, на мой взгляд, рисковый вариант. Но не в случае с Україна має талант. Ранее, еще не имея отношения к этому проекту, я часто слышала сожаления людей от того, что его приостановили. И уже тогда я понимала, что это и есть самая настоящая народная любовь телезрителей. Україна має талант ― один из немногих проектов, которые могут быть долговечными, что большая редкость на украинском телевидении. Этот проект ― площадка для объединения и самовыражения невероятно талантливых людей, которые идут к своей мечте. И я присоединилась к проекту из огромного восхищения легендарным форматом и моего невероятного уважения к телеканалу СТБ.

По словам телеведущей, роль приглашенной судьи далась ей нелегко, поскольку в жизни она человек, который не судит других.

— Я могу оправдать любого — сотни интервью, записанных мною, показали, что у каждого человека есть своя правда, объяснение действий, интерпретация ошибок, равно, как и своя подача талантов. Это привело меня к позиции, что никто не имеет права никого судить, — отметила Ефросинина.

Маша рассказала, что старалась быть объективной — поэтому на первый план выходили талант участников и особенности жанра, а не личная жизненная история.

— Я бы не хотела, чтобы история влияла на мою оценку. Это шоу талантов, которыми участники хотят прославиться — и это главное.

Каждый из членов жюри Україна має талант компетентный в разных жанрах искусства. И Маша Ефросинина не стала исключением, ведь у нее за плечами 23-летний стаж работы на ТВ.

Она работала с самыми выдающимися людьми последних десятилетий на территории СНГ, была на лучших телеплощадках мира, на шоу разнообразных форматов и брала интервью у именитых звезд как автор ютуб-проекта Экзамен на откровенность и ведущая провокационного шоу Мой секрет на телеканале СТБ.

— На сегодняшний день я прошла одну из самых больших телевизионных школ в этой стране. Но поскольку мир живет в сиюминутном комментировании того или иного персонажа по факту его существования, то да, комментарии на тему моей некомпетентности могут быть. Читать я их, конечно же, не буду — у меня слишком много работы и обязательств, чтобы я себя этим разрушала, — призналась Маша.

Премьера нового сезона проекта Україна має талант в эфире СТБ состоится осенью. Ведущий проекта — Григорий Решетник, судьи — Евгений Кот, Ксения Мишина и Сергей Притула. Ведущая диджитального бекстейдж-шоу ― певица Jerry Heil.

Приглашенными звездными гостями также стали абсолютная чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева и украинская певица Руслана.