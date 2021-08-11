Медиков не подпускала: экс-жена Эминема пыталась покончить с собой

Бывшую жену Эминема Ким Скотт госпитализировали после попытки самоубийства. Когда к женщине приехали медики, то она вела себя агрессивно и не подпускала их к себе.

Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции и службы экстренной отреагировали на звонок из дома Ким в Мичигане 30 июля.

Однако Ким была настолько агрессивной, что медики не могли проверить ее жизненно важные органы.

У Ким было несколько небольших порезов на тыльной стороне ноги, а на полу было много крови.

Ким доставили в больницу для медицинского и психологического обследования. Она уже вернулась домой и выздоравливает.

Популярный американский исполнитель Эминем и Ким Скотт поженились в 1999 году. Однако в 2001 году они развелись. В 2006 году на несколько месяцев снова поженились. У пары есть дочь Хейли Джейд.