В Калифорнии умерла Патриция Хичкок — единственная дочь режиссера Альфреда Хичкока. Ей было 93 года.

Актриса ушла из жизни 9 августа в своем доме в городе Таузанд-Окс. Причина смерти женщины пока неизвестна.

Патриция Хичкок родилась 7 июля 1928 года и была единственным ребенком Альфреда Хичкока и его жены Альмы Ревиль. В соавторстве с Лораном Бузером она написала биографию своей матери Альма Хичкок: женщина, стоящая за мужем.

В 1942 году состоялся дебют актрисы на Бродвее. Первыми работами Патриции были постановки Одинокий и Виолет. Впервые она снялась в кино в 1950 году в фильме отца Страх сцены.

Позднее Патриция Хичкок также появлялась в других картинах культового кинематографиста — Незнакомцы в поезде и Психо.

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Кроме этого, Пэт Хичкок принимала участие в таких сериалах, как Саспенс, Подозрение, Жизнь Райли и Альфред Хичкок представляет.

В конце 1970-х актриса перестала появляться на экранах.

В июне 2021 года умерла актриса Лиза Бейнс в возрасте 65 лет. Она стала популярной в 1980-х годах благодаря телесериалам и театральным постановкам на Бродвее.

Также Лиза Бейнс известна зрителям по роли Мэрибет Эллиот — главной героини психологического триллера Исчезнувшая (Gone Girl) от Дэвида Финчера.