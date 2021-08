Российская актриса Кристина Асмус поразила подписчиков кадрами со сценическим гримом.

В сториз на личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, на котором предстала с распухшим лицом и перебинтованной головой.

Кристина показала, что все ее тело покрыто кровавыми царапинами и синяками. Также у нее перебинтована правая рука и нога.

— Похорошела после развода, — пошутила на видео Асмус.

Звезда сразу успокоила своих поклонников и отметила, что она на работе.

Сейчас Кристина Асмус находится на Шри-Ланке и участвует в съемках фильма Булки. Работа над лентой началась еще два года назад, но все остановилось из-за пандемии коронавируса.

Сейчас съемки продолжаются, а все участники каждый день сдают тесты на Covid-19. Съемочную группу полностью изолировали от местных жителей.

Вместе с Кристиной на Шри-Ланку прилетела ее дочь Настя. Периодически девочка приезжает к маме на работу.

Недавно Кристина Асмус на костылях станцевала под хит We will rock you. Она обнародовала видео, на котором прыгает по лестнице вверх и пошутила, что таким образом занимается спортом.

Актриса призналась, что порвала связки на ноге, когда собиралась выходить из дома и ждала такси. Спускаясь с лестницы, Кристина смотрела в телефон и в этот момент потеряла равновесие.

Фото: Кристина Асмус