Похороны Александра Ройтбурда: как проходит церемония прощания

В Одесском художественном музее проходит прощание с художником Александром Ройтбурдом.

Церемония прощания с директором Одесского художественного музея началась в 10.00 и продлится до 12.00.

В 13.00 Ройтбурда похоронят на Еврейском кладбище.

Для тех, кто не смог прийти и лично попрощаться с Александром Ройтбурдом, организовали онлайн-трансляцию на YouTube.

Провести в вечность художника Александра Ройтбурда пришло немалое количество людей. Для друзей-киевлян специально организовали трансфер из столицы Украины.

Картины художника выставлялись во многих известных галереях мира, поэтому его смерть всколыхнула мир искусства Украины.

В Одессе прощаются с художником Александром Ройтбурдом / 3 фотографии

Украинский художник Александр Ройтбурд умер 8 августа на 60-м году жизни. Причиной стала тяжелая болезнь. О смерти художника сообщил украинский режиссер Олег Сенцов.

Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. За полтора года аварийную галерею он превратил в современный культурный центр Одессы. Ройтбурд был представителем южноукраинской художественной школы и постмодернизма.