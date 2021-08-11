Кто из украинских звезд будет развлекать россиян на Новой волне

В России активно готовятся к фестивалю Новая волна 2021. Без украинских артистов опять не обошлось. Организаторы мероприятия уже объявили программу фестиваля, согласно которой зрителей будут развлекать София Ротару, Светлана Лобода и другие.

Стоит отметить, что среди участников Новой волны украинцев нет.

На фестивале заявлено выступление украинской певицы Софии Ротару. Интересно, что присутствовать она будет на открытии 19 августа, а также на юбилейном вечере Николая Баскова 23-го числа. Однако уже 24 августа ожидается ее выступление на концерте ко Дню Независимости Украины.

Уже традиционно публику в РФ на Новой волне будут развлекать Ани Лорак и Светлана Лобода. Лорак появится на творческих вечерах Баскова и Димы Билана, а также на закрытии фестиваля.

Светлана Лобода посетит несколько творческих вечеров. Однако у нее там будет и более ответственная миссия — она входит в состав жури.

В промо-ролике Новой волны анонсировали появление Макса Барских, который споет с Zivert.

Украинская певица Maruv также поедет развлекать российских зрителей. Предполагается, что она споет в дуэте с Филиппом Киркоровым. Речь идет об их песне Комильфо.

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Источник: Новая волна