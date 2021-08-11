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Каріна Зуєва |

Он прекрасно знает, что совершил: в чем обвиняют принца Эндрю

Принц Ендрю

Американка Вирджиния Джуффре заявляет, что когда ей было 16 лет, ее изнасиловал британский принц Эндрю. Женщина подала судебный иск, как только ей исполнилось 38 лет. Сейчас у нее муж и трое детей.

— Он прекрасно знает, что совершил. Надеюсь, он в этом признается, — заявила Вирджиния.

По словам женщины, в течение нескольких лет Эндрю трижды вступал с ней в связь — в Лондоне, Нью-Йорке и на приватном острове в Карибском море.

Это причинило ей немалые физические и моральные страдания, поэтому она требует компенсации. Об изнасиловании Джуффре заявила еще два года назад.

На предложение ее адвокатов урегулировать дело вне суда принц не отреагировал, поэтому она обратилась в суд.

Эндрю заявил, что женщина все выдумывает. Более того, он даже не знаком с ней.

— Я хочу повторить и подтвердить заявление, которое от моего имени сделал Букингемский дворец. Я сосредоточен исключительно на работе, — сказал принц.

Джуффре говорит, что ее фактически продали в сексуальное рабство. По ее словам, это сделал финансист Джеффри Эпштейн, которого осудили за педофилию и неоднократно обвиняли в поставках молодых девушек влиятельным и богатым друзьям.

— Меня наняли в очень юном возрасте и я оказалась в ловушке. Я попала в мир, который не понимала. Я не прекращу борьбы с ним. Меня не заставят молчать, пока этих людей не привлекут к правосудию, — заявила Вирджиния.

Принц Ендрю в дружбе с Эпштейном признался. Но уверяет — никогда не пользовался его услугами. Впрочем, в связи с этим секс-скандалом Эндрю отстранили от исполнения монарших обязательств.

10 августа стало известно, что на принца Эндрю подали в суд. Его обвинили в изнасиловании 20-летней давности.

Фото: Depositphotos

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