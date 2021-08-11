Американка Вирджиния Джуффре заявляет, что когда ей было 16 лет, ее изнасиловал британский принц Эндрю. Женщина подала судебный иск, как только ей исполнилось 38 лет. Сейчас у нее муж и трое детей.

— Он прекрасно знает, что совершил. Надеюсь, он в этом признается, — заявила Вирджиния.

По словам женщины, в течение нескольких лет Эндрю трижды вступал с ней в связь — в Лондоне, Нью-Йорке и на приватном острове в Карибском море.

Это причинило ей немалые физические и моральные страдания, поэтому она требует компенсации. Об изнасиловании Джуффре заявила еще два года назад.

На предложение ее адвокатов урегулировать дело вне суда принц не отреагировал, поэтому она обратилась в суд.

Эндрю заявил, что женщина все выдумывает. Более того, он даже не знаком с ней.

— Я хочу повторить и подтвердить заявление, которое от моего имени сделал Букингемский дворец. Я сосредоточен исключительно на работе, — сказал принц.

Джуффре говорит, что ее фактически продали в сексуальное рабство. По ее словам, это сделал финансист Джеффри Эпштейн, которого осудили за педофилию и неоднократно обвиняли в поставках молодых девушек влиятельным и богатым друзьям.

— Меня наняли в очень юном возрасте и я оказалась в ловушке. Я попала в мир, который не понимала. Я не прекращу борьбы с ним. Меня не заставят молчать, пока этих людей не привлекут к правосудию, — заявила Вирджиния.

Принц Ендрю в дружбе с Эпштейном признался. Но уверяет — никогда не пользовался его услугами. Впрочем, в связи с этим секс-скандалом Эндрю отстранили от исполнения монарших обязательств.

10 августа стало известно, что на принца Эндрю подали в суд. Его обвинили в изнасиловании 20-летней давности.