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Каріна Зуєва |

Жизнь становится лучше: Кристина Риччи во второй раз станет мамой

Крістіна Річчі

Американская актриса Кристина Риччи ждет второго ребенка.

41-летняя звезда фильма Семейка Адамс сообщила радостную новость в Instagram. Кристина опубликовала снимок с УЗИ, на котором хорошо видно младенца.

— Жизнь становится лучше, — подписала фото Кристина.

Поклонники актрисы пришли в восторг от такой новости и кинулись поздравлять звезду.

  • Очень красивый малыш на фото. Рада за вас.
  • Супер! Поздравляю!
  • Какая новость, очень рада за вас. Надеюсь, что ваша семья вечно будет вместе.
  • Поздравляю, Кристина. Счастлива за вас, — пишут подписчики Риччи.

Кто отец ребенка — неизвестно, однако актриса отметила под публикацией парикмахера Марка Хэмптона. Мужчина в свою очередь поделился аналогичным снимком, подписав его точно также.

У Кристины есть семилетний сын Фредди от дольщика Джеймса Хирдеджена, с которым она прожила в браке семь лет. В 2020 году актриса подала на развод, а в январе 2021 года подала на экс-супруга в суд за домашнее насилие. В итоге суд удовлетворил ее просьбу, запретив бывшему супругу приближаться к Риччи ближе чем на 90 метров.

По словам Риччи, она подвергалась физическому и эмоциональному насилию. Кроме того, многие акты насилия происходили на глазах их сына.

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Фото: Кристина Риччи

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