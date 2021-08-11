Американская актриса Кристина Риччи ждет второго ребенка.

41-летняя звезда фильма Семейка Адамс сообщила радостную новость в Instagram. Кристина опубликовала снимок с УЗИ, на котором хорошо видно младенца.

— Жизнь становится лучше, — подписала фото Кристина.

Поклонники актрисы пришли в восторг от такой новости и кинулись поздравлять звезду.

Очень красивый малыш на фото. Рада за вас.

Супер! Поздравляю!

Какая новость, очень рада за вас. Надеюсь, что ваша семья вечно будет вместе.

Поздравляю, Кристина. Счастлива за вас, — пишут подписчики Риччи.

Кто отец ребенка — неизвестно, однако актриса отметила под публикацией парикмахера Марка Хэмптона. Мужчина в свою очередь поделился аналогичным снимком, подписав его точно также.

У Кристины есть семилетний сын Фредди от дольщика Джеймса Хирдеджена, с которым она прожила в браке семь лет. В 2020 году актриса подала на развод, а в январе 2021 года подала на экс-супруга в суд за домашнее насилие. В итоге суд удовлетворил ее просьбу, запретив бывшему супругу приближаться к Риччи ближе чем на 90 метров.

По словам Риччи, она подвергалась физическому и эмоциональному насилию. Кроме того, многие акты насилия происходили на глазах их сына.

Фото: Кристина Риччи