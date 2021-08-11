Американская актриса Кристина Риччи ждет второго ребенка.
41-летняя звезда фильма Семейка Адамс сообщила радостную новость в Instagram. Кристина опубликовала снимок с УЗИ, на котором хорошо видно младенца.
— Жизнь становится лучше, — подписала фото Кристина.
Поклонники актрисы пришли в восторг от такой новости и кинулись поздравлять звезду.
- Очень красивый малыш на фото. Рада за вас.
- Супер! Поздравляю!
- Какая новость, очень рада за вас. Надеюсь, что ваша семья вечно будет вместе.
- Поздравляю, Кристина. Счастлива за вас, — пишут подписчики Риччи.
Кто отец ребенка — неизвестно, однако актриса отметила под публикацией парикмахера Марка Хэмптона. Мужчина в свою очередь поделился аналогичным снимком, подписав его точно также.
У Кристины есть семилетний сын Фредди от дольщика Джеймса Хирдеджена, с которым она прожила в браке семь лет. В 2020 году актриса подала на развод, а в январе 2021 года подала на экс-супруга в суд за домашнее насилие. В итоге суд удовлетворил ее просьбу, запретив бывшему супругу приближаться к Риччи ближе чем на 90 метров.
По словам Риччи, она подвергалась физическому и эмоциональному насилию. Кроме того, многие акты насилия происходили на глазах их сына.
Фото: Кристина Риччи