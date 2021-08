Американская актриса Кристина Эпплгейт рассказала о борьбе с рассеянным склерозом на протяжении последних месяцев. О своем недуге звезда сообщила в Twitter.

49-летняя артистка стала известной благодаря участию в сериале Друзья и огромном количестве фильмов, среди которых Молодость в Орегоне, На расстоянии любви и Пережить Рождество.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021