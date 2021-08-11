Американская актриса Кристина Эпплгейт рассказала о борьбе с рассеянным склерозом на протяжении последних месяцев. О своем недуге звезда сообщила в Twitter.

49-летняя артистка стала известной благодаря участию в сериале Друзья и огромном количестве фильмов, среди которых Молодость в Орегоне, На расстоянии любви и Пережить Рождество.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

— Несколько месяцев назад мне поставили диагноз рассеянный склероз. Мне очень помогла поддержка людей, у которых тоже есть это заболевание, — написала Эпплгейт.

Актриса не опускает руки, но для борьбы с недугом ей необходимо уединение.

— Это был трудный путь, но дорога продолжается. Теперь я прошу уединения, — добавила знаменитость.

Рассеянный склероз поражает нервную систему и часто приводит к прогрессирующему физическому и когнитивному снижению. В некоторых случаях последствия могут оказаться серьезнее — от онемения конечностей до паралича и слепоты.

По данным Национального общества рассеянного склероза, более 2,3 миллиона человек во всем мире имеют диагноз РС.

Эпплгейт выиграла свою Эмми в 2003 году за роль в сериале Друзья и была номинирована на премию Тони за мюзикл Сладкое милосердие. Знаменитость также поддерживает фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями и организацию по защите животных PETA.

Ранее она рассказывала о своей борьбе с раком груди в 2008 году, после которой ей сделали двойную мастэктомию, а также удалили яичники и маточные трубы.

Самое главное в борьбе с недугом — не переставать надеяться на выздоровление. На днях российская певица МакSим начала идти на поправку после пневмонии и 40% поражением легких. Звезду переводят в обычную палату. Теперь знаменитости необходимо пройти долгий путь восстановления — легким девушки необходимо зажить.

Источник: Кристиина Эпплгейт

Фото: Кристиина Эпплгейт