Известный американский актер Джанкарло Эспозито станет звездным гостем Comic Con Ukraine 2021.

— Харизматичный сериальный поганец, владелец самого грозного взгляда во всем Голливуде и самой вкусной курочки в штате Нью-Мексико — непревзойденный Джанкарло Эспозито встретится с нами на Comic Con Ukraine 2021! — заявили организаторы Comic Con Ukraine.

Большинство зрителей знают Джанкарло за роль в сериале Во все тяжкие (наркобарон Густаво Фринґа).

За последние годы он также снялся в ряде интересных и популярных проектов: имперский офицер Моффа Гидеон в сериале Мандалорец и владелец супергеройском компании Vought Стен Эдгар в Пацанах.

4 и 5 сентября Джанкарло Эспозито проведет QA-сессии на главной сцене фестиваля, где охотно пообщается с посетителями. Также актер примет участие в фото- и автограф-сессиях.

Comic Con — фестиваль комиксов, косплея и видеоигр. В целом это мультижанровый фестиваль, который имеет цель — популяризация развлечений. Он был основан еще в 1970 году в Сан-Диего (США). Сейчас он проводится во многих странах мира, в частности в Украине.

Comic Con Ukraine 2021 в Киеве стартует 4 сентября в 12.00 на Арт-заводе Платформа. Детям до 10 лет вход в сопровождении взрослого — бесплатный.

Билеты Comic Con Ukraine 2021: 450 грн суббота или воскресенье, 650 грн двухдневный. Премиальный — 2 тыс. грн.