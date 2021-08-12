Джамала и Tayanna — Моя земля: как снимали клип

Известные украинские певицы Джамала и Tayanna готовят совместный клип ко Дню Независимости Украины на песню Моя земля.

В комментарии Фактам ICTV артистки рассказали об интересных моментах во время записи трека, а также раскрыли некоторые тайны относительно того, какой именно клип украинцы увидят на праздник.

Предложила создать дуэт Tayanna, которая и пришла к Джамале с демоверсией трека.

— Когда Tayanna пришла ко мне и показала демоверсию песни Моя земля, то я сказала, что это обо мне. Я хочу принимать в этом участие. Мы доработали бридж, аранжировки. Все было так, как я люблю в коллаборациях. Это было в огне, в энергии, — рассказала Джамала.

По ее словам, в песне рассказывается о любви к своим корням, языку. Это некое признание в любви к родной стране.

Певицам было сложно во время разработки идеи клипа, ведь на эту тему существует множество видео, а работа должна отличаться от других.

— Мне захотелось показать в клипе величие природы, величие нашей красивой страны, а также как это отражается в людях. Поэтому мы две героини, которые показываем красоту нашей страны в различных уголках. Мы решили, что будем снимать на Западе Украины. Я сама из Черновцов, поэтому знаю все красоты, — поделилась Tayanna.

Певица добавила, что абсолютно вся съема клипа ведется дроном.

— Мы не брали оператора, который бы нам снимал крупные планы. Для меня это интересный опыт, я никогда не работала с такой техникой, — отметила Tayanna.

Со своей стороны Джамала объяснила концепцию видео. По ее словам, они вдохновлялись Instagram. То есть многие путешествуют по стране, а потом делятся впечатлениями в соцсетях. Другие пользователи начинают расспрашивать, что за место, как туда добраться. А потом и сами отправляются туда в путешествие. Некое сарафанное радио в рамках Instagram.

— Это такие маленькие тизеры, которые мы делаем ежедневно, даже не представляя того, что мы показываем свою страну и своим людям, и иностранцам. Поэтому это видео будет необычным, оно будет приглашать в новые места, о которых вы еще не знали, — отметила исполнительница.

Также Джамала рассказала, что все места, в которых они побывали, нуждаются в финансировании, чтобы сохранить всю красоту. Поэтому в видео будет и социальный подтекст. Мол, главный месседж не просто Смотрите, какая у нас прекрасная страна, а Смотрите, нам нужно еще много работать, что эту красоту сохранить.

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