Популярная певица Ани Лорак за обучение дочери Софии платит почти 1,5 руб. в год (365 тыс. грн).

Девочка получает образование в Павловской гимназии — одной из самых лучших школ в Москве и Подмосковье, где учатся звездные дети.

Учебное заведение создано на базе Высшей школы экономики, а в преподавательском составе носители иностранных языков и кандидаты наук.

Программа обучения составлена с учетом особенностей детей.

Кроме этого, у учащихся есть возможность посещать различные спортивные секции: плавание, гимнастика, футбол, баскетбол и бальные танцы. Но за отдельные кружки нужно доплачивать.

Также в гимназии учатся и другие дети звезд российского шоу-бизнеса. В частности, дочери Глюкозы, Александра Реввы и певицы Славы.

Дочь Ани Лорак пошла в школу в 2018 году. В следующем учебном году она будет ходить в четвертый класс.

Недавно стало известно, что Ани Лорак приедет с концертом в Украину впервые за семь лет. Выступления певицы запланированы в одесском клубе Itaka 16 и 17 августа в 21.00.

Свой последний концерт в Украине Ани Лорак дала в 2014 году. Тогда выступление звезды сопровождалось массовыми беспорядками и драками.

Украинцев возмутил концерт Лорак, поскольку во время Революции Достоинства и войны на Востоке Украины артистка ездила в РФ с концертами и получала там награды.

Фото: Ани Лорак