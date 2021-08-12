34-летняя украинская певица Ирина Федишин с семьей отправилась на отдых в Болгарию. В отпуск звезда поехала спонтанно на концертном бусике.

Певица призналась, что получает удовольствие от отдыха со своей семьей. На фото в публикации знаменитость позирует с распущенными волосами в коротких джинсовых шортах и бирюзовом топе с сеточкой.

Ирина Федишин призналась, что для путешествия звездная семья рассматривала несколько вариантов, но каждый из них имел свои недостатки.

— Мы рассматривали Хорватию, но нашим большим бусиком по горам и узким улочкам не очень удобно. В Черногорию нужно лететь, но на выбор путевок просто не было времени. В Турции бушуют пожары, а Греция слишком далеко для поездки на авто. Нам хотелось простого семейного отдыха. Поэтому мы взяли родителей, сели в машину и поехали в Болгарию.

Ирина отметила преимущества Болгарии — это солнечная страна с теплым морем, вкусной едой и приемлемыми ценами.

Поклонники сразу засыпали звезду комплиментами и добрыми пожеланиями:

Милашка! Позитивного отдыха.

Болгария — прекрасная страна. Хорошего вам отдыха!

Глаз не отвести! Хорошего отдыха!

В конце июля украинская певица презентовала клип на песню Не кохав, в котором спела вместе с мужем Виталием Човныком.

Работу представили по случаю 15-летия супружеской жизни.

Источник: Ирина Федишин