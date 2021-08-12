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Каріна Зуєва |

Умерла звезда сериала Шерлок Уна Стаббс

Уна Стаббс

Английская актриса и танцовщица Уна Стаббс умерла после продолжительной болезни. Ей было 84 года.   

Информацию о смерти актрисы подтвердили ее близкие, сообщив, что она покинула этот мир в кругу семьи.

— Мама тихо скончалась сегодня в окружении семьи в Эдинбурге. Мы просим о конфиденциальности и понимании в это трудное и печальное для нас время, — говорится в заявлении семьи.

Свои соболезнования выразил и агент Уны.

— Нам до отчаяния грустно от того, что мы потеряли не только замечательную актрису, чья экранная и сценическая карьера охватила более 50 лет и была чрезвычайно разнообразной, но еще и безумно забавного, элегантного, стильного, грациозного, доброго и преданного друга. Она также была очень уважаемым и востребованным художником. Мы будем очень по ней скучать и помнить ее всегда, — сказал он.

Уна Стаббс известная всему миру как исполнительница роли Миссис Хадсон в сериале Шерлок, в котором она снималась с 2010 по 2017 год. В последнее время актриса сильно болела и находилась в своем доме в Эдинбурге (Шотландия).

Впервые на телевидении Стаббс дебютировала как танцовщица в 1956 году в группе Дуги Сквайрс. Первую главную роль получила в 1963 году в музыкальной комедии Летние каникулы.

Уна дважды была замужем, у нее осталось трое детей.

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Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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