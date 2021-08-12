Разрез в шее и 5 тыс. в день на лечение: подробности состояния избитого танцора Дорофеевой

Танцор из балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко все еще находится в коме. Его состояние тяжелое, а значительных улучшений врачи пока не наблюдают.

Об этом Фактам ICTV рассказал отчим юноши Вячеслав Гапон.

— На сегодняшний день улучшений нет. Сразу после операции врачи давали прогноз: 3-5 дней и будут выводить. Однако вербальные тесты, которые делаются каждый день, говорят о том, что выводить из комы нельзя. У него травматический синдром в такой стадии, что если его вывести из комы, может резко поднялся давление, а это приведет к негативным последствиям, — рассказал отчим парня.

Евгений находится в реанимации под ИВЛ. Несколько дней назад ему сделали разрез в шее и вставили кислородную трубку напрямую, так как мог начаться побочный эффект.

Вячеслав Гапон отметил, что Евгений получает все необходимое лечение.

— Каждое утро я приезжаю в больницу, получаю список препаратов, закупаю и передаю докторам, а дальше они делают свою работу, — поделился мужчина.

Семья ежедневно тратит от трех до пяти тысяч гривен только на препараты.

Ранее был объявлен сбор средств на лечение Жени Гончаренко. По словам Вячеслава Гапона, им удалось собрать некоторую сумму.

— У нас есть запас средств на тот случай, если ситуация обернется малой кровью. Врачи сейчас говорят, что прогноз такой: умрет или нет, когда он выйдет из комы. Если он выйдет из комы, у нас будет стоять вопрос о реабилитации, — делится отчим парня.

Он добавил, что реабилитация может продолжаться год и дольше. Тем более пока непонятно, какой она будет, где ее делать.

— Однако это точно будет стоить дорого. Поэтому мы пока собираем деньги, если его нужно будет куда-то вывозить за границу, в какие-то центры. И там время будет идти не на дни, а на минуты. Там нужно будет сразу этим заниматься, не будет возможности откладывать или собирать средства, — отметил Вячеслав.

Избиение Евгения Гончаренко

1 августа танцора из балета Дорофеевой Евгения Гончаренко избил мужчина, который оказался сотрудником УГО. Инцидент произошел утром возле одного из популярных среди ЛГБТ-сообщества клуба Лифт. Мужчина сначала толкнул парня, а потом набросился с кулаками. С одного удара танцор потерял сознание и упал. Пока он лежал, а его друзья пытались оказать первую помощь, нападающий подходил и еще бил ногами юношу.

У Евгения диагностированы тяжелые травмы, в том числе кровоизлияние в головной мозг. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Подозреваемым оказался сотрудник УДО Евгений Беспалый. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. 2 августа суд отправил Беспалого в СИЗО на два месяца. Ему грозит от пяти до восьми лет в тюрьме.