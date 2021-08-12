Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, участвовавшая в дрифте на Софийской площади в центре Киева, прокомментировала повестку о вызове на допрос в полицию.

Артистка отметила, что дело идет к суду, а она до сих пор не получила от организаторов никакой информации о том, как это все так сложилось и было ли у них официальное разрешение, в наличии которого ее уверяли.

— Любишь кататься, люби и саночки возить! Прекрасно — когда уберешь за собой. Круто — когда уберешь за другими. Идеально — когда не мусоришь, — написала Alyona Alyona в Instagram.

Исполнительница отметила, что они с командой и ее подписчиками хорошо справились, отмывая грязь, а также несут ответственность за свои поступки. Однако Alyona Alyona призналась, что за эти пару дней получила волну негатива в свою сторону.

— А смогут теперь хейтеры отмыть ту грязь, которой забрасывали меня последние два дня? — поинтересовалась артистка.

Ранее мы писали, что в Киеве на Софийской площади два автомобиля устроили дрифт. Машины Red Bull ездили вокруг памятника Богдану Хмельницкому, после чего на асфальте остались следы от шин.

В КГГА заявили, что они не давали разрешения на съемку. Также там присутствовала Alyona Alyona. Исполнительница записала видеообращение, в котором всю ответственность за произошедшее возложила на организаторов.

Компания Red Bull извинилась перед киевлянами.

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Фото: Alyona Alyona