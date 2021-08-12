Американские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер, которые недавно заявили, что нечасто купают своих детей, в шутливой форме ответили на критику хейтеров.

На личной странице в Instagram Эштон Кутчер обнародовал видео с ванной комнаты.

В ролике супруги ведут смешной диалог в то время, когда Мила Кунис купает детей.

Пара сказала, что за неделю дети купались уже четыре раза.

— Ты льешь на детей воду? Ты пытаешься их растопить? Что происходит? Это уже четвертый раз на этой неделе! Их природные масла на теле будут уничтожены! Чего ты пытаешься добиться? — спросил Кутчер у своей жены.

Мила Кунис в ответ на это начала смеяться. А потом добавила, что ванная четыре раза в неделю — это действительно много.

Напомним, что ранее в подкасте Armchair Expert Мила Кунис и Эштон Кутчер заявили, что не часто купают своих детей. Они делают это только тогда, когда видят грязь на детях.

Кроме этого, супруги стараются не использовать мыло, так как оно сушит кожу.

Такая позиция относительно личной гигиены детей возмутила большинство пользователей сети. В комментариях они выразили свое недовольство:

Мои дети принимают ванну каждый день!

Это отвратительно.

Это детская небрежность.

Некоторые знаменитости просто сумасшедшие!

Это самая отвратительная вещь, которую я слышал за весь месяц! — писали в сети.

Недавно актер Эштон Кутчер отказался от полета в космос с Virgin Galactic.

Жена Мила Кунис убедила его, что лететь в космос — это не лучшая идея для человека, у которого двое маленьких детей.