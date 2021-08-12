Стали известны новые подробности о состоянии танцовщика Нади Дорофеевой Жени Гончаренко. Парень до сих пор находится в коме.

Блогер Сабина Мусина поделилась перепиской с Жениной мамой — Ириной. Женщина сообщила, что ее 22-летнему сыну уменьшили количество введения седативных препаратов. Также его давление выравнивается, и ему начали делать ЛФК — лечебную физкультуру.

Ирина рассказала, что до сих пор не видела сына, поскольку к нему в палату никого не пускают. Он лежит в стерильных условиях с открытой головой.

— Голова открыта (10 на 10 см открытая рана) — нельзя занести инфекцию, — говорится в сообщении.

Сбор средств для лечения длится до сих пор.

Напомним, что 1 августа Евгения Гончаренко, танцора из балета Дорофеевой, избил мужчина, который оказался сотрудником УГО. Инцидент произошел утром возле одного из популярных среди ЛГБТ-сообщества клуба Лифт. Сначала мужчина толкнул танцора на забор, а затем нанес несколько сильных ударов.

У Евгения диагностированы тяжелые травмы, в том числе кровоизлияние в головной мозг. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Впоследствии 28-летнего мужчину уволили из Управления государственной охраны. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Фото: Евгений Гончаренко