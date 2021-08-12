Большинство голливудских знаменитостей имеют великолепный внешний вид, которому может позавидовать даже современная молодежь.

Они умело скрывают свой возраст и, как может показаться, знают секрет вечной молодости. Однако за красивой картинкой всегда стоит ежедневная работа над собой и своим телом.

Хотя кое-кто не скрывает, что с годами поддерживать природную красоту становится значительно сложнее.

В этом звездам помогают профессиональные визажисты и косметическая хирургия.

Они тратят большие суммы денег для того, чтобы продлить свою молодость еще на несколько лет.

Факты ICTV предлагают проверить вашу интуицию и угадать, сколько на самом деле лет голливудским звездам.

Специалисты уверяют, что молодость невозможно сохранить навсегда, однако, чтобы замедлить старение, люди часто обращаются к косметологии, которая способна бороться с возрастными изменениями.

Доктор-косметолог Екатерина Зонова рассказала, что в первую очередь за кожей следует ухаживать с помощью средств для наружного применения.

Если у человека будет качественный уход за кожей, то к хирургии можно прийти значительно позже и она будет более эффективной.

Что касается гимнастики для лица, то она может только уменьшать отеки, но не разглаживать морщины.

Косметолог добавила, что средства для ухода должен назначать врач со всеми рекомендациями, так как неправильное использование может навредить коже.

Подробнее о том, как сохранить молодость лица — читайте на Фактах ICTV.