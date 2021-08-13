Отец американской поп-звезды Бритни Спирс Джеймс заявил, что отказывается от опекунства над своей дочерью и роли распорядителя ее имуществом.

По данным приближенных к певице СМИ, он уже подал заявление в Верховный Суд Лос-Анджелеса.

Об этом сообщил адвокат певицы Мэтью Розенгар.

— Мы рады, что господин Спирс вместе со своим юристом сегодня признали, что он должен отступить, — сказал Розенгарт.

Зато адвокат Джеймса Спирса считает, что реальных оснований для прекращения опекунства не было и его клиент сделал это из-за длительной “публичной битвы с дочерью”.

По мнению правозащитника отца Бритни, изменение опекуна пойдет певице не на пользу.

— Несмотря на то, что мистер Спирс стал непрерывной целью неоправданных нападок, он не верит, что публичная борьба с его дочерью за его продолжающуюся службу в качестве ее опекуна будет в ее интересах, — заявил он.

Опекунство над Бритни Спирс

Отец Бритни Спирс является ее опекуном с 2008 года. Имеет право распоряжаться ее имуществом, финансами и принимать за нее решения.

Опекунство было установлено после того, как у певицы случился очень сильный нервный срыв.

Звезда 13 лет находилась под опекой, которую многие считают вредной, а ее отца — корыстной человеком, который наживается на дочери и заставляет постоянно работать.

Показания против своего отца Спирс дала лишь в конце июня этого года.

Источник: Variety