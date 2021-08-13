Насиловали девушек под наркотиками: в Южной Корее K-pop звезду отправили в тюрьму

В Южной Корее K-pop звезду, солиста группы Big Bang Ли Сын Хена приговорили к трем годам тюрьмы и штрафным санкциям.

30-летнего Сынри (псевдоним Ли Сын Хен. — Ред.) осудили за организацию занятий проституцией и обязали выплатить $990 тыс.

Секс-скандал разразился еще в 2019 году. Сразу после этого Сынри покинул карьеру артиста и ушел в армию. На суде в 2021 году он уже появился в военной форме.

Когда Сынри слушал приговор судьи, то несколько раз кивнул, будто бы соглашаясь с решением трибунала, хотя вину он не признал.

Секс-скандал в Южной Корее

В 2019 году в Южной Корее прогремел громкий секс-скандал связанный с незаконной организацией предоставления сексуальных услуг, которые предлагались бизнесменам из Тайваня, Японии и Гонконга в период с 2015 по 2016 год в ночном клубе Пылающее солнце.

В клубе происходили массовые изнасилования женщин, которых накачивали наркотиками.

В скандале были замешаны и несколько K-pop звезд, которые были главными героями незаконных вечеринок. Речь идет о Чон Джун-ене (отбывает шестилетний тюремный срок) и Чхве Джон-хуне (отбывает пятилетний тюремный срок). Они участвовали в секс-оргиях, снимали на видео, а потом публиковали ролики в чате клуба Пылающее солнце.

Сынри был пиар-директором клуба, а также участником секретного чата.

В суде Сынри утверждал, что не знал об изнасилованиях в клубе. Однако его деловой партнер Ю Ин Сок признался, что поставлял секс-работниц для потенциальных японских инвесторов, а Сынри в этом помогал.

Группа Big Bang — легендарный южнокорейский бойз-бэнд, сформированный 19 августа 2006 года, в составе четыре участника: G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung. Участник Синри оставил коллектив Big Bang 11 марта 2019 года. Клип группы на YouTube собирают сотни миллионов просмотров.

Фото: Сынри