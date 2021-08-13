Российскую певицу МакSим (настоящее имя — Марина) выписали из больницы, в которой она находилась около двух месяцев. Эту информацию подтвердили ее директор Яна Богушевская и менеджер Маргарита Соколова.

По словам Маргариты Соколовой, МакSим сама попросила врачей выписать ее из стационара, поскольку она сильно соскучилась по своим детям.

— Она уже направляется домой, сама приняла такое решение, поскольку очень хочет обнять детей. Боялась, что уже не сможет этого сделать, — сказала Соколова.

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