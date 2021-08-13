Американская певица Бритни Спирс отреагировала на отказ своего отца Джейми Спирса от опекунства над ней.
В Instagram Бритни Спирс опубликовала арт-рисунок девушки, выполненный в теплых розовых тонах с цветами в волосах и на платье. Под публикацией исполнительница не стала ничего писать, поскольку и так очевидно, что она еще на шаг приблизилась к своей свободе.
Поклонники артистки поддержали ее в комментариях и оставили много теплых слов.
- Я так рад за тебя!
- Бритни освобождена.
- Свобода рядом!
- Поздравляем Бритни с победой. Мы тебя любим!
- Поздравляю, королева. Мы с тобой!
- Наконец-то мы дождались этих новостей, спустя столько лет борьбы за свободу.
- Лучшая новость за день.
- На шаг ближе к свободе!
- Джейми наконец-то уходит в отставку! Надеюсь, это правда! Живи своей жизнью, Бритни, будь свободна, — пишут подписчики Бритни Спирс.
Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс отказывается от опекунства над ней, а также от роли распорядителя ее имуществом. По данным иноСМИ, он уже подал заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса.
Кроме того, адвокат певицы также подтвердил то, что Джейми Спирс признал, что должен отступить. А вот правозащитник отца Бритни считает, что изменение опекуна пойдет певице не на пользу.
Фото: Бритни Спирс