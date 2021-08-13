Американская певица Бритни Спирс отреагировала на отказ своего отца Джейми Спирса от опекунства над ней.

В Instagram Бритни Спирс опубликовала арт-рисунок девушки, выполненный в теплых розовых тонах с цветами в волосах и на платье. Под публикацией исполнительница не стала ничего писать, поскольку и так очевидно, что она еще на шаг приблизилась к своей свободе.

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях и оставили много теплых слов.

Я так рад за тебя!

Бритни освобождена.

Свобода рядом!

Поздравляем Бритни с победой. Мы тебя любим!

Поздравляю, королева. Мы с тобой!

Наконец-то мы дождались этих новостей, спустя столько лет борьбы за свободу.

Лучшая новость за день.

На шаг ближе к свободе!

Джейми наконец-то уходит в отставку! Надеюсь, это правда! Живи своей жизнью, Бритни, будь свободна, — пишут подписчики Бритни Спирс.

Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс отказывается от опекунства над ней, а также от роли распорядителя ее имуществом. По данным иноСМИ, он уже подал заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Кроме того, адвокат певицы также подтвердил то, что Джейми Спирс признал, что должен отступить. А вот правозащитник отца Бритни считает, что изменение опекуна пойдет певице не на пользу.

Фото: Бритни Спирс