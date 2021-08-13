Украинский певец Виктор Павлик рассказал, сколько у него в месяц заказывают выступлений, а также о семейном бюджете и куда они с женой тратят деньги.

В новом выпуске YouTube-шоу Слава+ Виктор Павлик сказал, что два-три выступления в месяц дает стабильно. Этого достаточно для того, чтобы просто жить — ездить на машине, кушать, оплачивать коммунальные услуги.

Одно выступление Виктора Павлика в среднем стоит $5 тыс. С них он платит зарплату музыкантам и 10% — организатору. Ему остается — $3 тыс.

Певец сказал, что в общей сложности в месяц у него получается $7 тыс., однако отметил, что его затраты отличаются от затрат других людей.

— Кому-то бы этих денег и на год хватило. Но у меня немного другие затраты. Как минимум — съемная квартира. Мы платим за нее 20 тыс. грн, — сказал Виктор.

Также Павлик отметил, что у них два автомобиля, и только за стоянку он платит 5,2 тыс. грн ежемесячно, и 1 тыс. грн за мотоцикл.

— Это так кажется. Там то, там то. Машина у меня в лизинге — это страшная вещь. Так получилось, — признался артист.

Кроме того, Виктор рассказал, что то, что зарабатывает он — идет в семью, а заработанное его женой, блогером Екатериной Репяховой — идет ей.

— Хорошо, что Катя умеет откладывать деньги — то на карточку, то в шкатулку. Понемногу они собираются, — сказал Виктор.

Ранее Виктор Павлик признался, что когда-то он будет на обеспечении у своей жены, поскольку будущее за интернетом, а 26-летняя Екатерина — блогер. Репяхова хорошо зарабатывает на рекламе в Instagram.

Фото: Виктор Павлик