19-річна пасербиця американського реп-виконавця Емінема Вітні Лейн оголосила себе небінарною персоною, змінивши ім’я на Стіві Лейн.

В одному з постів вона попросила звертатися до неї і в жіночому, і в чоловічому роді, а також у множині.

— Називайте мене Стіві (вони/вона/він).

Вітні Лейн (Стіві) є активним користувачем TikTok – під своїми постами вона часто ставить хештеги гендерфлюід, бісексуал і небінарний. В останніх роликах Стіві з’являється з короткою стрижкою і в незвичайному вбранні.

В одному з роликів пасербиця Емінема показала свої зміни, які тривали роками — з часом волосся стало коротшим, а речі універсальнішими.

На законних підставах репер усиновив Вітні Лейн (Стіві) ще у 2005 році, після возз’єднання зі своєю колишньою дружиною Кім Скотт.

Біологічний батько дитини — татуювальник, який мав проблеми з законом. Чоловік неодноразово потрапляв до в’язниці, боровся з наркоманією і помер 2020 року у віці 40 років.

Емінем завжди клявся дати своїм дітям краще життя, починаючи своє з матір’ю-одиначкою в трейлерному парку в Детройті.

Серед усіх дітей репера тільки Хейлі Джейд є біологічною. Знаменитість усиновила ще двох членів сім’ї, також виховавши свого зведеного молодшого брата Нейта, який був на 14 років молодшим.

Кім і Емінем вперше пов’язали себе шлюбом у 1999 році та розлучилися через два роки. Вони знову одружилися у січні 2006 року, але через кілька місяців розлучилися.

Джерело: Стіві Лейн

Фото: Стиви Лейн