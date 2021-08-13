19-річна пасербиця американського реп-виконавця Емінема Вітні Лейн оголосила себе небінарною персоною, змінивши ім’я на Стіві Лейн.
В одному з постів вона попросила звертатися до неї і в жіночому, і в чоловічому роді, а також у множині.
— Називайте мене Стіві (вони/вона/він).
Вітні Лейн (Стіві) є активним користувачем TikTok – під своїми постами вона часто ставить хештеги гендерфлюід, бісексуал і небінарний. В останніх роликах Стіві з’являється з короткою стрижкою і в незвичайному вбранні.
В одному з роликів пасербиця Емінема показала свої зміни, які тривали роками — з часом волосся стало коротшим, а речі універсальнішими.
@st0nedc0wforever growing and changing <3 #greenscreen #genderfluid #bi #life♬ original sound — THXOC
На законних підставах репер усиновив Вітні Лейн (Стіві) ще у 2005 році, після возз’єднання зі своєю колишньою дружиною Кім Скотт.
Біологічний батько дитини — татуювальник, який мав проблеми з законом. Чоловік неодноразово потрапляв до в’язниці, боровся з наркоманією і помер 2020 року у віці 40 років.
Емінем завжди клявся дати своїм дітям краще життя, починаючи своє з матір’ю-одиначкою в трейлерному парку в Детройті.
Серед усіх дітей репера тільки Хейлі Джейд є біологічною. Знаменитість усиновила ще двох членів сім’ї, також виховавши свого зведеного молодшого брата Нейта, який був на 14 років молодшим.
Кім і Емінем вперше пов’язали себе шлюбом у 1999 році та розлучилися через два роки. Вони знову одружилися у січні 2006 року, але через кілька місяців розлучилися.
Джерело: Стіві Лейн
Фото: Стиви Лейн