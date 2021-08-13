Одна из самых необычных пар в TikTok 24-летний Коран Маккейн и 61-летняя Шерил МакГрегор объявили о помолвке. Они говорят, что их объединила любовь к танцам.

К слову, пара познакомилась, когда Корану было всего 15 лет, однако встречаются они с 2020 года.

— Я не ощущаю большой разницы в возрасте между нами. У Шерил очень молодая душа и сердце. Самым большим заблуждением является предположение хейтеров, что я использую ее или жду, когда появлюсь в ее завещании. Это не так, – отметил Коран.

Со своей стороны, Шерил тоже не унывает из-за хейта, который обрушился на их пару.

— Не надо судить книгу по обложке. Эти люди говорят ерунду. Мы танцуем и распространяем позитивные вибрации. Мы делаем много хорошего, я не позволю ненавистникам победить. Я отношусь к нему хорошо, он относится хорошо ко мне. Кому какое дело? – заявила Шерил.

Пара стала популярной благодаря соцсети TikTok. Они выкладывают много танцевальных роликов, на которых не стесняются проявлять теплые эмоции друг к другу.

Не просто хайп в TikTok: 61-летняя женщина и 24-летний парень объявили о помолвке / 4 фотографии

Читайте TikTok впервые опередил Facebook по популярности

Фото: Коран Маккейн