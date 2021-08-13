Украинский певец и композитор Павел Зибров в эксклюзивном интервью Вікна-новини рассказал об измене в первом браке и ревностях своей жены.

Первая жена исполнителя, педагог Татьяна ушла к своему студенту. Тогда Зиброву было 27 лет. В их браке родился сын — Владимир.

Павел признался, что в то время для него это была трагедия.

— Это очень тяжелая история. Думаю, что седых волос у меня прибавилось. Нервная система была подорвана: пил, курил по две пачки сигарет. Депрессия длилась на протяжении восьми месяцев, — вспоминает певец.

Он отметил, что все вышло удачно — Татьяна живет со своим возлюбленным уже более 36 лет. А сам артист нашел свою любовь — Марину Зиброву.

— Я уверен на 200%, что если бы остался с той семьей, то, возможно, не стал бы заниматься профессионально вокалом, — признался Зибров.

Также Павел рассказал, ревнует ли его жена Марина, поскольку во многих интервью он часто говорит о изменах.

— Во всей популярной братии, так или иначе, мальчики пристают к девочкам. Появляются фанаты, друзья семьи звонят и обрывают телефоны. Это нормально, не я придумал, и не я последний, — сказал Зибров.

Однако певец отметил, что измена — не значит секс.

— Люди вкладывают в слово измена — физическую измену, а я говорю о знаках внимания — обнимаешь коллег, фанатов, сказал комплимент. Женщине стало приятно и ты получил удовольствие, — отметил Павел.

Также Павел Зибров рассказал о половой жизни после 60-ти лет. Артист уверен, возраст значения не имеет, все зависит от самого человека и от того, что у него внутри.

Фото: Павел Зибров