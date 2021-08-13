Украинская певица Jerry Heil устроила свадебную церемонию, на которой женилась сама на себе.

На личной странице в Instagram она обнародовала видео, на котором позирует в свадебном платье у цветочной арки и провозглашает сама себе клятву.

На церемонию певица пригласила гостей и накрыла праздничные столы. Все происходило, как на настоящей свадьбе: с ведущим, караваем, рушниками и дракой. К цветочной арке звезду провожал отец.

Также Jerry Heil поцеловала свое отражение в зеркале под счет ведущего, который традиционно звучит на свадьбе после слова Горько.

— Самый важный, единственный надежный человек в твоей жизни – это ты. И пока ты этого не поймешь, не сможешь подарить счастье другому человеку. Я хочу сказать себе, что очень люблю себя. И от этого очень счастлива. Желаю всем в этом мире принятия и любви к себе, — сказала Jerry Heil.

Как оказалось, таким необычным способом Jerry Heil решила презентовать клип на трек Тук тук тук.

В ролике Jerry Heil вместе с эксцентричной семьей пришельцев едет в обычное украинское село, чтобы заключить брак с женихом.

По словам исполнительницы, в основе клипа лежит история о столкновении старых “родительских” традиций и новых норм общества. Режиссером видео выступил Тарас Голубков.

Недавно Jerry Heil рассказала о подготовке к переезду в Америку. Она призналась, что очень волнуется, поскольку ее ждет новая страна и окружение.

К тому же в США певица будет совсем одна. А главной причиной переезда является мечта Jerry Heil о карьере композитора. Она будет учиться в Berklee College of Music на композиторском факультете.

Фото: Jerry Heil