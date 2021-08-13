Украинский певец и композитор Павел Зибров в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, существует ли половая жизнь после 60-ти лет.

Артист отметил, что для секса нет возрастных ограничений и после 60-ти он есть. Зибров уверен, что все зависит только от человека и от того, что у него внутри.

— Секс может быть и в 70, и в 80, и в 100. Это не от возраста зависит, — подчеркнул Павел.

Певец сказал, что если бы ему предложили переспать с какой-то женщиной, то он бы не согласился, поскольку должны быть чувства.

— Прежде всего, должно быть что-то в сердце. Если чего-то глубокого нет, то это будет сложно назвать сексом, — отметил артист.

Павел сказал, что безусловно нужны какие-то фантазии — настроение, подготовка, интимная атмосфера: свечи, вино, музыка.

— Должна быть природная обстановка, которая тебя настроит на это, а не специально ты это делаешь и подстрекаешь себя. Возраст тут не играет роли, — сказал Зибров.

Ранее Павел Зибров рассказывал о многочисленных романах молодости и верности своей жене Марине Зибровой. Артист подчеркнул, что в свои 60 лет считает себя секс-символом и чувствует на 20 лет моложе.

Кроме того, он признался, что несмотря на количество романов в начале карьеры, после бракосочетания его сердце принадлежит только любимой жене.

Также он отметил, что не жалеет любых денег на подарки для Марины, поскольку любит ее и ценит.