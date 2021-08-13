Сейчас идут активные съемки продолжения популярного сериала Секс в большом городе. Американская актриса Сара Джессика Паркер, которая играет роль Кэрри Брэдшоу, неоднократно была замечена на съемочной площадке.

Так, Сару заметили сидящей на ступеньках во время беседы с Синтией Никсон, которая играет Миранду Хоббс. Очевидно, что это были съемки дружеского разговора.

В кадре Паркер предстала, как всегда, в стильном образе. На актрисе голубая свободная рубашка и макси-сарафан с мелким принтом. Образ дополнили сумка Gucci x Balenciaga и голубые босоножки на платформе и каблуке.

Сарафан и сумка Gucci x Balenciaga: Сара Джессика Паркер на съемках Секс в большом городе / 2 фотографии

Волосы Сары заплетены в небрежную косу, а на шее виднеется жемчужное ожерелье.

Синтия Никсон на съемках Секса в большом городе была одета в цвет своей собеседницы. Она предстала в голубой юбке-макси с разрезом и свободной рубашке в тон. Образ дополнили балетки на завязках, кожаный рюкзак коричневого цвета и сумка-баул, а также — массивные аксессуары.

Ранее мы публиковали первые совместные фото Кэрри и Бига со съемок Секс в большом городе 2021.

Съемки продолжения сериала Секс в большом городе начались в Нью-Йорке 9 июля. Премьера состоится на стриминговий платформе HBO Maх.

В 10-серийном сериале появятся три главные героини — Кэрри, Миранда и Шарлотта. Ким Кэттролл, которая играла Саманту Джонс, от съемок отказалась, заявив, что этот этап в ее жизни закончился.

Возможно, такое решение четвертая героиня приняла из-за давнего конфликта с Сарой Джессикой Паркер. Однако Сара неоднократно заявляла, что между ними нет вражды.