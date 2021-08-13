На украинского спортсмена и нардепа Жана Беленюка в центре Киева пытались напасть неизвестные. Они выкрикивали оскорбительные лозунги и хотели спровоцировать конфликт.

Об этом Жан Беленюк сообщил на личной странице в Facebook.

Он отметил, что инцидент произошел в Печерском районе города Киев. До драки дело не дошло, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

После конфликта Жан Беленюк решил задать подписчикам несколько риторических вопросов.

— Мне интересно, украинец ли Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней? Насколько Олимпийский чемпион может безопасно чувствовать себя в своей родине и в родном городе? И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления? — поинтересовался спортсмен.

В комментариях поклонники поддержали спортсмена, а также посоветовали ему не обращать внимание на провокаторов.

Мы гордимся тобой, Жан! Ты настоящий украинец и порядочный человек.

Очень печально, что произошла такая провокация против Вас.

Жан, ты настоящий украинец! У тебя сердце казака!

Ты наш украинский чемпион! Не обращай внимание на больных!

Не реагируй на них. Ты — чемпион! — пишут в сети.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента с участием народного депутата и пытаются идентифицировать причастных лиц.

— Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка, — сообщила Национальная полиция.

Напомним, что 4 августа Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг. Он принес Украине первое золото на Олимпийских играх 2020 в Токио.

В решающем поединке спортсмен одолел представителя Венгрии Виктора Льоринца со счетом 5:1.