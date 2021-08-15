Горбунов устроил для Осадчей вечеринку baby shower

Катерина Осадчая в ближайшее время родит второго ребенка от известного украинского шоумена Юрия Горбунова.
Счастливый отец в субботу, 14 августа, устроил пышное празднование под названием baby shower.
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Его обычно проводят перед рождением ребенка.
Шоумен сделал своей жене сюрприз: подготовил фотозону с шариками разных цветов и форм.
Приглашенных гостей угощали разными сладостями, а также для них прозвучал небольшой концерт.
Напомним, в начале месяца у певицы MamaRika и ее супруга комика Сергея Середы родился мальчик.
Радостную новость звезда сообщила на личной странице в Instagram.
Пара живет вместе почти шесть лет: они обручились в январе 2018 года, а в марте 2020-го сыграли свадьбу в Таиланде.
Фото: Instagram Юрий Горбунов