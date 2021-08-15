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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Дмитро Кудрявцев |

Горбунов устроил для Осадчей вечеринку baby shower

Осадча та Горбунов

Катерина Осадчая в ближайшее время родит второго ребенка от известного украинского шоумена Юрия Горбунова.

Счастливый отец в субботу, 14 августа, устроил пышное празднование под названием baby shower.

 

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Допис, поширений Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Его обычно проводят перед рождением ребенка.

Шоумен сделал своей жене сюрприз: подготовил фотозону с шариками разных цветов и форм.

Приглашенных гостей угощали разными сладостями, а также для них прозвучал небольшой концерт.

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Напомним, в начале месяца у певицы MamaRika и ее супруга комика Сергея Середы родился мальчик.

Радостную новость звезда сообщила на личной странице в Instagram.

Пара живет вместе почти шесть лет: они обручились в январе 2018 года, а в марте 2020-го сыграли свадьбу в Таиланде.

Фото: Instagram Юрий Горбунов

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