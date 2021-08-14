На американскую хип-хоп исполнительницу Ники Минаж и ее мужа Кеннета Петти подали в суд. Иск поступил от женщины, которую Петти пытался изнасиловать более 25 лет назад.

Пострадавшей девушке на тот момент было 16 лет. В 1995 году Кеннет Петти признал свою вину и отсидел в тюрьме 4,5 года. А в прошлом году его арестовали за то, что он отказался регистрироваться в базе бывших сексуальных преступников.

Согласно законодательству США, во время переезда бывшие заключенные за изнасилование должны информировать в специальные органы о своем местонахождении и проходить специальную регистрацию.

По данным американских СМИ, пострадавшая утверждает, что звездная пара преследовала ее с целью отозвать свои претензии. По ее словам, Ники Минаж через посредника предложила компенсацию в размере $500 тыс. в обмен на отказ от обвинений против Петти. Женщина отклонила это предложение.

Пострадавшая утверждает, что с мая 2020 года она не может спокойно работать из-за тяжелой депрессии, преследований и угроз со стороны звездной пары и ее представителей. Юристы музыканта пока не ответили на эти обвинения.

Ники Минаж и Кеннет Петти начали встречаться в 2018 году. Через год стало известно о женитьбе влюбленных. У звездной пары есть 11-месячный сын.

Источник: BBC