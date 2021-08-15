Счастье: у Арзамасовой и Авербуха родился ребенок

Актриса Елизавета Арзамасова родила ребенка от своего супруга, призера Олимпийских игр Ильи Авербуха.
Роды успешно прошли в субботу, 14 августа.
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Родители уже поделились фотографией со своим младенцем на своих страницах в социальной сети Instagram.
— Счастье, — лаконично подписали свой пост возлюбленные, разница в возрасте у которых – 21 год.
Новоиспеченных родителей в комментариях уже поздравили Родион Газманов, Аделина Сотникова, Светлана Светикова, Алексей Маклаков и другие.
Кроме того, здоровья ребенку и его родителям также желали и поклонники звездной пары.
Авербух и Арзамасова поведали миру о своих отношениях прошлым летом. Весной 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.