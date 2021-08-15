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Дмитро Кудрявцев |

Счастье: у Арзамасовой и Авербуха родился ребенок

Елизавета Арзамасова и Ильи Авербух

Актриса Елизавета Арзамасова родила ребенка от своего супруга, призера Олимпийских игр Ильи Авербуха.

Роды успешно прошли в субботу, 14 августа.

 

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Допис, поширений Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Родители уже поделились фотографией со своим младенцем на своих страницах в социальной сети Instagram.

— Счастье, — лаконично подписали свой пост возлюбленные, разница в возрасте у которых – 21 год.

Новоиспеченных родителей в комментариях уже поздравили Родион Газманов, Аделина Сотникова, Светлана Светикова, Алексей Маклаков и другие.

Кроме того, здоровья ребенку и его родителям также желали и поклонники звездной пары.

Авербух и Арзамасова поведали миру о своих отношениях прошлым летом. Весной 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.

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Фото: Instagram Елизаветы Арзамасовой

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