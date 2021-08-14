Певица МакSим частично потеряла память после комы

Российская певица МакSим, которую выписали из больницы после двухмесячной комы, частично потеряла память. Марина (настоящее имя) будет проходить курс лечения в домашних условиях.

С ней все время рядом будет присутствовать медработник. По словам менеджера Яны Богушевкой, артистке необходимо время для реабилитации и лечения.

Певица старается заново учиться ходить, во время этого артистка чувствует сильное головокружение. Марина практически или частично не помнит некоторые события из жизни, которые произошли до комы.

Среди них — открытие своей школы и концерт в Казани, после которого МакSим попала в больницу с пневмонией и поражением лёгких в 40%.

Сейчас артистке нужно восстановить легкие. Марине тяжело дышать, а также необходимо стараться не кашлять.

Врачи больницы, в которой находилась артистка, называют этот случай настоящим чудом. МакSим два месяца боролась с болезнью, перенесла кому и искусственную вентиляцию легких.

Источник: StarHit

Фото: МакSим