Впервые в истории проекта: в 11 выпуске МастерШеф. Селебрети зафиксирована ничья

В субботу, 7 августа, прошел 11 выпуск шоу МастерШеф. Селебрити.

На этот раз отношения на кухне выясняли команды знаменитых Овнов и Раков.

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В первую входили Иракли Макацария, Даша Трегубова и Александр Педан, а во вторую Слава Каминская, Анна Ризатдинова и DJ Nana.

Команды до последнего момента шли с ровным счетом и в итоге, впервые за все время проекта, была зафиксирована итоговая ничья.

Напомним, на прошлой неделе на проекте состязались самые яркие семейные пары украинского шоу-бизнеса.

В красной команде — актриса Екатерина Тышкевич, певицы MamaRika и Alyosha.

В синем же коллективе были шоумен Сергей Середа, певца и фронтмена группы Антитела Тараса Тополи и актера Валентина Томусяка.