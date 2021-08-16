Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария поделилась видео, на котором целуется с парнем.

16-летняя Мария опубликовала ролик в Instagram, который был снят для TikTok. В кадре Полякова предстала вместе со своим парнем Денисом. Изначально они смотрят в камеру.

— Говорят, этот фильтр делает вас в 1000 раз красивее, — написала Мария.

После пара обнимается и целуется.

В комментариях отметилась и сама Оля Полякова, пошутив на тему прививки от Covid-19.

— А он вакцинирован? — спросила артистка.

Подписчиков Марии видео возмутило. Многие считают, что ей еще рано выставлять такие моменты на показ.

Не рано ли?

Это надо всем показывать? Маша хвастается?

Скоро будет бабушка Оля.

Машенька, не спеши быть взрослой.

Куда отец смотрит?

Ох и Маша.

Дочь выросла.

Сцена не для показа.

Ей не 11, а 16 лет, замуж можно выходить и детей рожать.

Мама видела?

Далеко пойдешь, — пишут пользователи сети.

Ранее Оля Полякова публично поддержала свою дочь, которая нарвалась на шквал критики после первого концерта.

Мария создала рок-группу Швы в начале 2021 года. Во время первого публичного выступления она исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек с бранными словами. Такой репертуар группы вызвал волну хейта в адрес юной исполнительницы.

Фото: Мария Полякова