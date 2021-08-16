Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария поделилась видео, на котором целуется с парнем.
16-летняя Мария опубликовала ролик в Instagram, который был снят для TikTok. В кадре Полякова предстала вместе со своим парнем Денисом. Изначально они смотрят в камеру.
— Говорят, этот фильтр делает вас в 1000 раз красивее, — написала Мария.
После пара обнимается и целуется.
В комментариях отметилась и сама Оля Полякова, пошутив на тему прививки от Covid-19.
— А он вакцинирован? — спросила артистка.
Подписчиков Марии видео возмутило. Многие считают, что ей еще рано выставлять такие моменты на показ.
- Не рано ли?
- Это надо всем показывать? Маша хвастается?
- Скоро будет бабушка Оля.
- Машенька, не спеши быть взрослой.
- Куда отец смотрит?
- Ох и Маша.
- Дочь выросла.
- Сцена не для показа.
- Ей не 11, а 16 лет, замуж можно выходить и детей рожать.
- Мама видела?
- Далеко пойдешь, — пишут пользователи сети.
Ранее Оля Полякова публично поддержала свою дочь, которая нарвалась на шквал критики после первого концерта.
Мария создала рок-группу Швы в начале 2021 года. Во время первого публичного выступления она исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек с бранными словами. Такой репертуар группы вызвал волну хейта в адрес юной исполнительницы.
Фото: Мария Полякова