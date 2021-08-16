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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем

Маша Полякова

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария поделилась видео, на котором целуется с парнем.

16-летняя Мария опубликовала ролик в Instagram, который был снят для TikTok. В кадре Полякова предстала вместе со своим парнем Денисом. Изначально они смотрят в камеру.

— Говорят, этот фильтр делает вас в 1000 раз красивее, — написала Мария.

После пара обнимается и целуется.

В комментариях отметилась и сама Оля Полякова, пошутив на тему прививки от Covid-19.

— А он вакцинирован? — спросила артистка.

Подписчиков Марии видео возмутило. Многие считают, что ей еще рано выставлять такие моменты на показ.

  • Не рано ли?
  • Это надо всем показывать? Маша хвастается?
  • Скоро будет бабушка Оля.
  • Машенька, не спеши быть взрослой.
  • Куда отец смотрит?
  • Ох и Маша.
  • Дочь выросла.
  • Сцена не для показа.
  • Ей не 11, а 16 лет, замуж можно выходить и детей рожать.
  • Мама видела?
  • Далеко пойдешь, — пишут пользователи сети.

Ранее Оля Полякова публично поддержала свою дочь, которая нарвалась на шквал критики после первого концерта.

Мария создала рок-группу Швы в начале 2021 года. Во время первого публичного выступления она исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек с бранными словами. Такой репертуар группы вызвал волну хейта в адрес юной исполнительницы.

Фото: Мария Полякова

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