Американский актер Джонни Депп пожаловался на бойкот в Голливуде после скандального развода с Эмбер Херд и многочисленных судебных заседаний.

Он признался, что отношение голливудских продюсеров к нему очень изменилось.

А исторический фильм Великий, где Джонни Депп исполнил главную роль, до сих пор не получил дату американской премьеры.

— Есть фильмы, которые трогают людей. Это касается ленты Великий и людей, которые пережили нечто подобное. И за что Голливуд бойкотирует меня? Неужели я единственный человек, актер, который попал в неприятную и запутанную ситуацию за последние несколько лет? — отметил Джонни Депп.

Актер намекнул, что это происходит из-за обвинений в домашнем насилии, которые выдвигала в его адрес бывшая жена, актриса Эмбер Херд.

Говоря о суде с ней, артист подчеркнул, что ему “нужно двигаться дальше и пролить свет на некоторые вещи”.

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, однако уже через полтора года их брак распался. Актриса обвинила мужа в физическом насилии и добилась в суде, чтобы ему запретили к ней подходить ближе чем на 90 метров.

Также Деппа обязали выплатить актрисе $7 млн. После разрыва Эмбер Херд написала статью для колонки The Washington Post, в которой назвала себя “жертвой домашнего насилия”.

В ответ Депп подал иск в суд, требуя компенсацию за клевету в размере $50 млн, но проиграл дело.

А в 2020 году Джонни Депп потерпел поражение в суде по делу о клевете против американского таблоида The Sun.

Он пытался обжаловать решение суда, в котором американское издательство называет его человеком, который бьет жену.

Источник: The Sunday Times