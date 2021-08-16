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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Пивоваров, Барских или Вакарчук? Голосование за самого горячего украинского холостяка

Пивоваров, Барских или Вакарчук? Голосование за самого горячего украинского холостяка

16 августа отмечают День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин. Средства для ухода за собой для мужчин уже перестали вызывать у людей противоречивое отношение, а маникюр и другие бьюти-процедуры становятся все более популярными среди представителей сильного пола.

Кому-то нравится излучать брутальность, но при этом тщательно следить за бородой, а кому-то хочется накладывать макияж. Это выбор каждого.

Ко Дню мужской красоты Факты ICTV собрали самых горячих украинских холостяков.

День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин празднуют ежегодно с 2007 года. Впервые его провели в США. Инициатором основания и спонсором проведения праздника выступила компания American Crew, которая специализируется на производстве мужских товаров для ухода за собой.

Праздник призван разрушить стереотипы о том, что мужчина — это существо, которое немного красивее первобытного человека. Десятки лет мужчины отвечали этим требованиям, но сейчас XXI век, и каждый имеет право выглядеть так, как ему нравится. Более того, парикмахерская, маникюр и другие бьюти-процедуры не уменьшают мужественность, а просто помогают подчеркнуть и сохранить красоту.

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