16 августа отмечают День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин. Средства для ухода за собой для мужчин уже перестали вызывать у людей противоречивое отношение, а маникюр и другие бьюти-процедуры становятся все более популярными среди представителей сильного пола.

Кому-то нравится излучать брутальность, но при этом тщательно следить за бородой, а кому-то хочется накладывать макияж. Это выбор каждого.

Ко Дню мужской красоты Факты ICTV собрали самых горячих украинских холостяков.

День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин празднуют ежегодно с 2007 года. Впервые его провели в США. Инициатором основания и спонсором проведения праздника выступила компания American Crew, которая специализируется на производстве мужских товаров для ухода за собой.

Праздник призван разрушить стереотипы о том, что мужчина — это существо, которое немного красивее первобытного человека. Десятки лет мужчины отвечали этим требованиям, но сейчас XXI век, и каждый имеет право выглядеть так, как ему нравится. Более того, парикмахерская, маникюр и другие бьюти-процедуры не уменьшают мужественность, а просто помогают подчеркнуть и сохранить красоту.