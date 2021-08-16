Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась серией фотографий в купальнике.

Леся опубликовала два черно-белых снимка. В кадре звезда предстала на фоне Атлантического океана. Сама Леся запечатлена в полный рост, стоя на скалах. 33-летняя телеведущая позировала в миниатюрном раздельном купальнике.

— Понедельник – это всегда ч/б, — написала Никитюк в Instagram.

Поклонники телеведущей пришли в восторг от фигуры и засыпали ее комплиментами.

Афродита! Слов нет.

Хочу детей только от тебя!

Неземная красота.

Какая фигура.

Как приятно видеть натуральную красоту.

Русалка на скалах.

Какая красивая фигура.

Осталось найти достойного мужчину.

Как всегда прекрасна!

Великолепная фигура, изящная! — Пишут поклонники Никитюк.

Нашлись и те, кто раскритиковал столь откровенные фото телеведущей.

Странные фото. Не понимаю, зачем все подряд выпячивать?

Леся, нужно поближе, чтобы все сразу было видно, боком — не очень, — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк решила подкараулить Криштиану Роналду. Звезда отправилась на остров Мадейра (Португалия), пошутив, что прилетела на него для встречи с культовым футболистом.

В кадре Леся предстала в обтягивающем ярко-зеленом платье с разрезом и ярко-выраженным декольте. Поклонники телеведущей отметили, что Криштиану понравится ее образ.

Фото: Леся Никитюк