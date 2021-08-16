Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась серией фотографий в купальнике.
Леся опубликовала два черно-белых снимка. В кадре звезда предстала на фоне Атлантического океана. Сама Леся запечатлена в полный рост, стоя на скалах. 33-летняя телеведущая позировала в миниатюрном раздельном купальнике.
— Понедельник – это всегда ч/б, — написала Никитюк в Instagram.
Поклонники телеведущей пришли в восторг от фигуры и засыпали ее комплиментами.
- Афродита! Слов нет.
- Хочу детей только от тебя!
- Неземная красота.
- Какая фигура.
- Как приятно видеть натуральную красоту.
- Русалка на скалах.
- Какая красивая фигура.
- Осталось найти достойного мужчину.
- Как всегда прекрасна!
- Великолепная фигура, изящная! — Пишут поклонники Никитюк.
Нашлись и те, кто раскритиковал столь откровенные фото телеведущей.
- Странные фото. Не понимаю, зачем все подряд выпячивать?
- Леся, нужно поближе, чтобы все сразу было видно, боком — не очень, — пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк решила подкараулить Криштиану Роналду. Звезда отправилась на остров Мадейра (Португалия), пошутив, что прилетела на него для встречи с культовым футболистом.
В кадре Леся предстала в обтягивающем ярко-зеленом платье с разрезом и ярко-выраженным декольте. Поклонники телеведущей отметили, что Криштиану понравится ее образ.
Фото: Леся Никитюк