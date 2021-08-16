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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Русалка на скалах: Леся Никитюк снялась в купальнике на фоне океана

Леся Нікітюк

Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась серией фотографий в купальнике.

Леся опубликовала два черно-белых снимка. В кадре звезда предстала на фоне Атлантического океана. Сама Леся запечатлена в полный рост, стоя на скалах. 33-летняя телеведущая позировала в миниатюрном раздельном купальнике.

— Понедельник – это всегда ч/б, — написала Никитюк в Instagram.

Поклонники телеведущей пришли в восторг от фигуры и засыпали ее комплиментами.

  • Афродита! Слов нет.
  • Хочу детей только от тебя!
  • Неземная красота.
  • Какая фигура.
  • Как приятно видеть натуральную красоту.
  • Русалка на скалах.
  • Какая красивая фигура.
  • Осталось найти достойного мужчину.
  • Как всегда прекрасна!
  • Великолепная фигура, изящная! — Пишут поклонники Никитюк.

Нашлись и те, кто раскритиковал столь откровенные фото телеведущей.

  • Странные фото. Не понимаю, зачем все подряд выпячивать?
  • Леся, нужно поближе, чтобы все сразу было видно, боком — не очень, — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк решила подкараулить Криштиану Роналду. Звезда отправилась на остров Мадейра (Португалия), пошутив, что прилетела на него для встречи с культовым футболистом.

В кадре Леся предстала в обтягивающем ярко-зеленом платье с разрезом и ярко-выраженным декольте. Поклонники телеведущей отметили, что Криштиану понравится ее образ.

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Фото: Леся Никитюк

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