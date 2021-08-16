Украинская певица София Ротару проехалась на трехколесном велосипеде.
Сын 74-летней артистки, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко опубликовал фотографию с семейной прогулки. На снимке он запечатлен со своей женой Светланой и Софией Ротару во время езды на велосипеде.
— Семейные велопрогулки, — написал Руслан в Instagram.
Для прогулки певица выбрала женский трехколесный велосипед с корзиной. Артистка надела длинное нежно-розовое платье, белые кроссовки и солнцезащитные очки.
Поклонники Ротару пришли в восторг от того, как активно артистка проводит свое свободное время.
- Встретить бы так Софию Михайловну.
- Берегите Софию Михайловну.
- Это что за сорванец в розовом платье на велике?
- Что за велосипед у Софии Михайловны? Он что трехколесный? Тоже прокатиться захотелось.
- Какие молодцы!
- София Михайловна, круто.
- Красотки там тебя догоняют, Руслан!
- В спортивном теле — спортивный дух.
- Нереальные! Отличной вам прогулки и хорошего настроения! — Пишут пользователи сети.
Сама Ротару в своем Instagram опубликовала фото в вышиванке и пожелала всем хорошего дня.
Ранее мы писали, что София Ротару выступит на концерте в России перед Днем Независимости Украины. 19 августа певица появится на сцене конкурса Новая волна в Сочи.
Кроме того, артистка возьмет участие в концерте по случаю 30-летия независимой Украины, который пройдет в Киеве 24 августа на НСК Олимпийский.
Фото: София Ротару