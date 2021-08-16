Украинская певица София Ротару проехалась на трехколесном велосипеде.

Сын 74-летней артистки, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко опубликовал фотографию с семейной прогулки. На снимке он запечатлен со своей женой Светланой и Софией Ротару во время езды на велосипеде.

— Семейные велопрогулки, — написал Руслан в Instagram.

Для прогулки певица выбрала женский трехколесный велосипед с корзиной. Артистка надела длинное нежно-розовое платье, белые кроссовки и солнцезащитные очки.

Поклонники Ротару пришли в восторг от того, как активно артистка проводит свое свободное время.

Встретить бы так Софию Михайловну.

Берегите Софию Михайловну.

Это что за сорванец в розовом платье на велике?

Что за велосипед у Софии Михайловны? Он что трехколесный? Тоже прокатиться захотелось.

Какие молодцы!

София Михайловна, круто.

Красотки там тебя догоняют, Руслан!

В спортивном теле — спортивный дух.

Нереальные! Отличной вам прогулки и хорошего настроения! — Пишут пользователи сети.

Сама Ротару в своем Instagram опубликовала фото в вышиванке и пожелала всем хорошего дня.

Ранее мы писали, что София Ротару выступит на концерте в России перед Днем Независимости Украины. 19 августа певица появится на сцене конкурса Новая волна в Сочи.

Кроме того, артистка возьмет участие в концерте по случаю 30-летия независимой Украины, который пройдет в Киеве 24 августа на НСК Олимпийский.

Фото: София Ротару